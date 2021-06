Justiça russa qualifica como 'extremistas' organizações políticas de Navalny

A justiça russa qualificou nesta quarta-feira (9) como extremistas as organizações do opositor Alexey Navalny, uma medida que permite sua liquidação e aumentar a repressão aos partidários do opositor detido antes das eleições de setembro.



"Fica demonstrado que estas organizações não só difundiam voluntariamente informações que incitavam ao ódio e à hostilidade contra os representantes do poder, mas que além disso cometiam crimes e delitos extremistas", declarou aos jornalistas um representante da Promotoria, Elexey Jafiarov, após a decisão judicial.



A sentença tem como objetivo sobretudo o Fundo de luta contra a Corrupção (FBK), organização que apresentou pesquisas espetaculares sobre o estilo de vida e a corrupção na elite russa.



Além disso, tem como alvo os escritórios regionais de Navalny, que convocam manifestações e organizam campanhas eleitorais.



A audiência judicial durou mais de 12 horas, segundo os advogados da equipe Komanda 29, que defendia em particular o FBK e que anunciou que vai apelar.