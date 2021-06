Cinco foguetes impactam base com soldados americanos no Iraque

Cinco foguetes caíram na noite desta quarta-feira (9) na base aérea de Balad, no norte de Bagdá, dois deles perto das instalações de uma empresa americana de funcionários terceirizados, informou à AFP um funcionário dos serviços de segurança.



"Não há vítimas, nem danos", acrescentou o funcionário, que pediu para ter sua identidade preservada, nesta base onde os americanos mantêm os caças F-16 iraquianos, regularmente atacados por foguetes disparados - segundo Washington - por grupos armados pró-Irã.



A empresa Sallyport é a encarregada da manutenção dos caça-bombardeios iraquianos em Balad. Outra concessionária, a Lockheed Martin, retirou seu pessoal da base no mês passado, devido a temores com a segurança.



Pelo menos três funcionários terceirizados estrangeiros e um iraquiano ficaram feridos em ataques contra a base.



Uma hora depois da queda dos cinco foguetes em Balad, outros dois foram disparados contra o aeroporto de Bagdá, onde estão os soldados americanos, informou um funcionário de segurança à AFP.



Estes ataques ocorreram no dia em que as autoridades do Iraque libertaram um comandante pró-iraniano, cuja detenção deu lugar a uma demonstração de força de seus partidários.



Os Estados Unidos mantêm 2.500 soldados, dos 3.500 militares da coalizão, no Iraque, onde o Irã mantém uma influência muito forte.