Explosão na Síria deixa um militar russo morto três feridos (agências)

Um militar russo morreu e três ficaram feridos em uma explosão que atingiu o veículo em que viajavam, reportaram nesta quarta-feira (9) as agências de notícias russas.



"Após a explosão, um militar russo não resistiu aos ferimentos. Três militares russos que estavam com ele no carro foram levados a um centro médico, onde receberam a assistência necessária", informaram as agências, citando o Ministério da Defesa russo.



"Por enquanto, suas vidas não correm perigo", acrescentou.



O incidente ocorreu durante o percurso de uma patrulha da polícia militar russa na província de Hasaké, no nordeste da Síria.



"O veículo blindado saltou pelos ares ao passar sobre um artefato explosivo não identificado", explicou.



Milhares de soldados russos estão mobilizados na Síria em apoio ao presidente Bashar al Assad.