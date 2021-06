O presidente americano, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira (9) ao Reino Unido, para iniciar sua primeira viagem à Europa, que o levará à cúpula do G7, no sudoeste da Inglaterra, e continuará depois em Bruxelas e Genebra, onde se reunirá com o contraparte russo, Vladimir Putin.



O avião presidencial Air Force One pousou na base aérea britânica de Mildenhall, no leste do país, pouco após as 18h30 GMT (15h30 de Brasília). O presidente desembarcou do avião de mãos dadas com a primeira-dama, Jill Biden.