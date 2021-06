Colômbia reduz cultivos de coca, mas segue como maior produtor de cocaína do mundo

A Colômbia conseguiu reduzir os hectares de cultivos de folha de coca em 7% em 2020, mas essa redução não afetou a produção de cocaína, droga da qual o país continua sendo o maior fornecedor mundial, informou a ONU nesta quarta-feira (9).



O país registrou 143 mil hectares de cultivos ilícitos no ano passado, o que mostra uma queda de 7% frente as 154 mil contabilizadas em 2019, embora "a produção de cocaína continue crescendo", alertou Pierre Lapaque, representante do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime (Undoc).



No poder desde 2018, o governo conservador de Iván Duque avançou nos últimos anos na destruição das plantações de onde é extraída a matéria-prima da droga, que atingiu a cifra recorde de 171.000 hectares em 2017.



Seu antecessor, Juan Manuel Santos, afirmou na época que os camponeses haviam multiplicado suas safras com a expectativa de receber os benefícios provenientes do acordo de paz com as antigas Farc, em 2016, e do enfraquecimento do peso colombiano em relação ao dólar.



"Sempre dissemos aos colombianos que a nossa missão seria a de enfrentar o crescimento exponencial dos cultivos ilícitos (...) e começar um ano de redução" diante dessa "ameaça", declarou Duque durante a apresentação do relatório da ONU em Bogotá.



No entanto, Lapaque destacou que no país existem enclaves consolidados de produção de drogas nas fronteiras com Equador e Venezuela.



"A produção de cocaína não depende apenas da área plantada com coca", ressaltou o representante da Undoc.



A quantidade "de folhas que podem ser coletadas em um hectare, a quantidade de alcaloide disponível nas folhas e a capacidade dos processadores para extraí-la estão aumentando, apesar dos esforços significativos das forças públicas", acrescentou.



Os cinco departamentos com maior número de plantações ilícitas foram Norte de Santander (nordeste), Nariño, Putumayo, Cauca (sudoeste) e Antioquia (noroeste), que concentram "até 84% de toda a coca do país", segundo a ONU.



Quase metade (48%) está em áreas protegidas, como parques nacionais ou reservas indígenas.



Desde que assumiu o cargo, em agosto de 2018, Duque priorizou o combate ao narcotráfico e lançou um plano antidrogas que visa reduzir pela metade o território cultivado com coca entre 2022 e 2023.



A Colômbia - que há mais de meio século vive um conflito armado alimentado pelos recursos do narcotráfico - continua sendo o principal produtor de cocaína e o maior produtor de folha de coca do mundo, à frente do Peru e da Bolívia.



Os Estados Unidos são o maior consumidor dessa droga.