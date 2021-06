No Peru, Castillo segue à frente de Keiko, com 99,795% das atas processadas

O candidato de esquerda Pedro Castillo continua à frente de Keiko Fujimori, de direita, na apuração do segundo turno presidencial do Peru. O ex-professor aparecia com vantagem de 71.664 votos, com 99,795% das atas eleitorais apuradas nesta quarta-feira, informa o órgão oficial eleitoral do país (Onpe).



Segundo o jornal La República, porta-vozes dos dois partidos afirmavam que o resultado será respeitado.



O mesmo diário, porém, diz que Keiko pretende insistir que houve fraudes e pensa em buscar anular a disputa na Justiça local.



A Organização dos Estados Americanos (OEA) parabenizou o Peru pela disputa em segundo turno, que a entidade considerou "transparente", segundo o chefe da missão da instituição, Rubén Ramírez.