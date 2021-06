A China acusou nesta quarta-feira (9) o governo dos Estados Unidos de "delírio paranoico" após a aprovação pelo Senado americano de um projeto de lei de política industrial destinada a contra-atacar a crescente ameaça econômica de Pequim.



A Comissão de Relações Exteriores do principal órgão legislativo chinês considerou o projeto de lei uma tentativa de interferir nos assuntos internos do país e privá-lo de seu "legítimo direito ao desenvolvimento por meio da tecnologia".



Os partidos americanos superaram as divisões e apoiaram na terça-feira um plano que destina mais de 170 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento, em um momento de preocupação crescente com a concorrência da China.



Mas a Comissão das Relações Exteriores da Assembleia Popular Nacional da China afirmou que o projeto está "repleto de mentalidade da Guerra Fria e preconceitos ideológicos".



"O projeto de lei mostra que o delírio paranoico do egoísmo distorceu a intenção original da inovação e concorrência", afirmou a Comissão, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua.