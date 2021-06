Petróleo fecha acima de US$ 70 em Nova York pela primeira vez desde 2018

O petróleo WTI fechou nesta terça-feira (8) a um máximo desde outubro de 2018, antes do boletim de reservas comerciais de petróleo cru nos Estados Unidos na quarta-feira, que deve registrar uma queda nos estoques.



O barril de WTI para entrega em julho fechou em alta de 1,18% no New York Mercantile Exchange (NYMEX), a 70,05 dólares.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 72,22 dólares, com ganhos de 1,02%, um máximo em dois anos.



A Agência americana de Informação sobre Energia (EIA) publicará na quarta-feira as cifras semanais de reservas petroleiras no país e os analistas consultados pela agência Bloomberg esperam uma queda pela terceira semana consecutiva.



A média dos analistas aponta a uma queda de 3,5 milhões de barris e dá conta de uma percepção de recuperação do consumo quando o país começa a registrar uma estagnação na propagação do coronavírus.



"Os dados da demanda continuam sendo promissores e o mercado espera um verão robusto para as viagens" no hemisfério norte, resumiu Robbie Fraser, da Schneider Electric.



Por outro lado, alguns investidores se preocuparam com dados chineses que mostram uma forte queda nos volumes de petróleo importado em maio por Pequim.



"Isto sugere que os refinadores chineses são reticentes a importar com o preço atual e preferiram utilizar seus estoques", destacaram Warren Patterson e Wenyu Yao, da ING.



SCHNEIDER ELECTRIC