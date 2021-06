A Síria ativou sua defesa antiaérea contra uma "agressão israelense", informou a agência de notícias síria oficial Sana nesta terça-feira (8).



Os aviões israelenses chegaram do "espaço aéreo libanês", afirmou a Sana, que inicialmente noticiou "ecos de explosões em Damasco".



A agência não informou sobre o prejuízo causado pelo ataque ou se há vítimas fatais.



Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou "violentas explosões que ecoaram em Damasco e ao redor da cidade, como resultado de ataques israelenses contra posições militares" do exército sírio.



"Também houve ataques no sul da província de Homs e em uma área na fronteira entre Homs e a província (costeira) de Tartus", revelou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à AFP.



O exército israelense, que raramente assume a responsabilidade por seus ataques na Síria, afirmou à AFP que não comenta sobre "informações vindas do exterior".



Desde o início da guerra na vizinha Síria em 2011, Israel lançou centenas de ataques em território sírio, visando posições do regime de Bashar al-Assad, mas também forças iranianas e o movimento Hezbollah libanês, grandes aliados do poder sírio.