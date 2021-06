A fabricante automobilística francesa Renault anunciou nesta terça-feira (8) que está sendo investigada por uma suposta fraude nos controles de poluição de motores a diesel de veículos antigos.



A justiça europeia abriu, no final de 2020, a possibilidade de investigar, na França, as fabricantes envolvidas no escândalo conhecido como "dieselgate", que em 2015 movimentou o setor na Alemanha, e que acabou custando milhões de dólares às montadoras.



A Volkswagen reconheceu, no outono de 2015, que havia equipado 11 milhões de veículos a diesel com um programa que podia dissimular os níveis de emissões de gases, que chegavam em alguns casos a superar 40 vezes os limites legais.



A empresa alemã teve que pagar mais de 30 bilhões de dólares nos Estados Unidos, onde se declarou culpada de fraude.



A Renault deverá pagar uma fiança de 20 milhões de euros (24 milhões de dólares) e uma garantia bancária suplementar de 60 milhões de euros no caso de possíveis indenizações, afirmou a empresa em um comunicado.



A fabricante se defendeu de "ter cometido qualquer mínima infração" e destacou que "seus veículos não estão equipados com programas fraudulentos".



