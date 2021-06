Eclipse anular formará 'anel de fogo' em volta da lua nesta quinta-feira

O fenômeno poderá ser visto, a olho nu, apenas no Hemisfério Norte (foto: Reprodução/WSB-TV) “eclipse anular” do sol, também conhecido como “anel de fogo”. Por cerca de quatro minutos, o sol passará por trás da lua e formará um “anel” em volta do astro. Assim, a visão das pessoas, aqui na Terra, será de um “disco em chamas”. A noite desta quinta-feira (10/06) será marcada pelo fenômeno naturaldo sol, também conhecido como “”. Por cerca de quatro minutos, o sol passará por trás da lua e formará um “anel” em volta do astro. Assim, a visão das pessoas, aqui na Terra, será de um

O fenômeno natural poderá ser visto, a olho nu, apenas no Hemisfério norte. Moradores do Leste dos Estados Unidos, além de Canadá, Reino Unido, França, Itália e em algumas partes da Russia serão privilegiados com a imagem do “anel de fogo” no céu.



O ponto máximo do eclipse deve acontecer por volta das 19h40, no horário de Brasília.





Entretanto, os brasileiros também poderão ver o eclipse anular, mas de forma diferente. Com a ajuda da tecnologia, canais vão transmitir, ao vivo, o fenômeno para o mundo todo.









O site A partir das 18h30, o canal no YouTube Virtual Telescope Project transmitirá o “anel de fogo”.O site Time and Date também mostrará ao vivo o fenômeno a partir das 18h.





Conforme a National Aeronautics and Space Administration (NASA), o próximo eclipse anular que os brasileiros poderão ver a olho nu acontecerá somente em outubro de 2023.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina