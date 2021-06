A administração eleitoral haitiana anunciou nesta segunda-feira (7) o adiamento do referendo constitucional previsto para 27 de junho, devido à crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus.



"Esta decisão é motivada pelas dificuldades do conselho para reunir e formar todo o pessoal temporário para a realização da votação", explicou o conselho eleitoral provisório do Haiti em um comunicado. Não foi informada outra data para a realização do referendo, impulsionado pelo governo e rejeitado pela oposição.