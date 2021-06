Espanha começa a emitir certificado para facilitar viagens dentro da UE

A Espanha anunciou nesta segunda-feira (7) que começou a emitir o certificado sanitário digital que vai facilitar as viagens entre os países da União Europeia, três semanas antes de que a medida entre em vigor em todo o bloco em 1º de julho.



A Espanha "torna-se um dos primeiros países europeus capazes de emitir e reconhecer este certificado", comemorou o Ministério da Saúde em nota.



Este passe, que fornecerá a prova de que o portador foi totalmente vacinado contra a covid-19, teve um resultado negativo em um teste recente ou já está imune por ter sido previamente contaminado, está disponível "para todos os cidadãos que residem em nosso país e o solicitem", explicou o comunicado.



Embora o certificado esteja "em período de testes" até entrar em vigor em 1º de julho em toda a UE, "os certificados que forem emitidos serão válidos" a partir desta segunda-feira, explicou o Ministério.



Sem o certificado, é possível viajar dentro da UE, "mas o processo de entrada no país será mais lento e poderão ser estabelecidas medidas adicionais, como testes e quarentenas", alertou o órgão.



O governo espanhol fez o anúncio no mesmo dia em que o país, segundo destino turístico mundial até o início da pandemia de covid-19, abriu suas fronteiras a todos os turistas estrangeiros imunizados por pelo menos 14 dias.



Da mesma forma, a Espanha agora permite que europeus não vacinados, que já poderiam entre no país, mas apresentando um PCR negativo feito 72 horas antes, entrem com teste de antígeno, muito mais barato.



Com essas medidas, o governo busca relançar o setor de turismo, fundamental para sua economia e devastado pela pandemia.