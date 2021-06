Bruce Springsteen volta à Broadway este mês

O cantor americano Bruce Springsteen irá retomar seu espetáculo intimista "Springsteen on Broadway" no próximo dia 26, para um público vacinado.



A lenda do rock, 71, será o primeiro astro a retomar as apresentações em espaços fechados desde a reabertura de Nova York. "Adorei fazer o Springsteen on Broadway e estou feliz por terem me pedido para retomar o show na reabertura da Broadway", comentou o cantor.



O público terá que comprovar que está vacinado para entrar no Teatro St. James, com capacidade para 1,7 mil pessoas, informou a produção. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima quinta-feira e estão previstos 30 shows até setembro.



Muito poucos teatros reabriram na Broadway desde março de 2020. As grandes produções devem ser retomadas em setembro. Se todos estiverem vacinados, as grandes salas da cidade poderão funcionar a partir de meados de maio com 100% de sua capacidade. Também poderão receber não vacinados, se eles forem acomodados em uma área separada.