Chile ultrapassa 30 mil mortes por covid-19 e estende fechamento da fronteira

As autoridades de saúde do Chile informaram nesta segunda-feira (7) que o país ultrapassou 30 mil mortes por covid-19 e anunciaram a prorrogação do fechamento de suas fronteiras até o final de junho.



O balanço diário da pandemia indicou que o Chile somou 121 mortes nesta segunda, chegando a um total de 30.058. Registrou ainda 6.958 novos casos, o que eleva o número de infecções a 1,4 milhão.



"Nos últimos dias, observamos um grande aumento nas mortes e não vamos negar. Lamentamos a morte de tantos compatriotas, nos causa muita dor", disse o ministro da Saúde, Enrique Paris, ao divulgar o relatório.



Com hospitais com uma ocupação leitos de 96% e uma positividade de 8,39%, o governo decidiu estender até 30 de junho o fechamento das fronteiras que está em vigor desde abril, que restringe a saída do país de chilenos e residentes estrangeiros e proíbe a chegada de turistas.



"Não queremos que cheguem ao Chile variantes altamente contagiosas que vão aumentar o número de pacientes", justificou Paris.



Ele também anunciou que, na campanha de vacinação realizada no país sul-americano, mais de 900 mil pessoas, com idades que variam entre 23 e 49 anos, estão atrasadas em sua imunização.



Nesta semana, entre segunda e quarta-feira, será vacinado o grupo de retardatários, enquanto entre quinta e domingo, será a vez dos jovens de 22 anos.



Mais de 11 milhões de pessoas foram vacinadas com uma dose (73,5% dos 19 milhões de habitantes do país) e 8,4 milhões com duas doses (55,4%).



"O Chile poderia ter até 25 mil casos por dia" se não estivesse vacinando em um ritmo acelerado, declarou Paris.



Até o momento, o país recebeu mais de 21 milhões de doses de vacinas: 3,6 milhões da 603.600 da AstraZeneca pela iniciativa Covax, 17,1 milhões da Sinovac e mais de 300 mil da CanSino.