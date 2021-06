Animal microscópico sobrevive 24 mil anos congelado e consegue reprodução

Equipe de cientistas determinou que o rotífero bdeloide conseguiu se reproduzir assexuadamente (foto: MICHAEL PLEWKA/AFP)

Umchamado rotífero bdeloideapós permanecerporno permafrost dae, posteriormente, conseguiu se, informou uma equipe de cientistas russos nesta segunda-feira (7).Stas Malavin, coautor de um artigo na revista Current Biology sobre a descoberta, disse à AFP que ela levanta questões intrigantes sobre quais mecanismos o animal multicelular usou para suportar seu longo descanso."Nosso relatório é a prova mais concreta até o momento de que animais multicelulares podem suportar dezenas de milhares de anos em criptobiose, o estado de metabolismo quase completamente interrompido", disse Malavin, do Instituto de Problemas Físico-Químicos e Biológicos em Ciências do Solo, localizado em Pushchino, Rússia.A equipe de pesquisa usou uma plataforma de perfuração para coletar amostras do núcleo do rio Alazeya, no Ártico russo, e então usou datação por radiocarbono para determinar que a idade do espécime estava entre 23.960 e 24.485 anos.Eles já haviam identificado micróbios unicelulares capazes de feitos semelhantes.Em termos de organismos multicelulares, houve um relato de um verme nematoide de 30.000 anos que voltou à vida, e musgos e algumas plantas também se regeneraram após milhares de anos no gelo.Os rotíferos agora podem ser adicionados à lista de organismos que aparentemente podem sobreviver indefinidamente, disse Malavin.Uma vez descongelado, o animal foi capaz de se reproduzir assexuadamente por meio de um processo denominado partenogênese.Os rotíferos têm cerca de meio milímetro de comprimento e geralmente vivem em ambientes de água doce.Seu nome é derivado do latim para "portador de roda", que se refere à coroa em torno de sua boca, que se parece com uma roda giratória. Eles a usam para se mover e se alimentar."Podemos usar este organismo como modelo para estudar a sobrevivência por congelamento e a sobrevivência por secagem neste grupo, e comparar este grupo com outros animais resistentes, como tardígrados, nematoides, etc.", acrescentou Malavin.