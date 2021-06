Toyota pede desculpas por suicídio de funcionário vítima de assédio moral

A fabricante japonesa Toyota pediu desculpas e chegou a um acordo com a família de umque se suicidou em 2017 após sofrermoral, informou a empresa automotiva à AFP nesta segunda-feira (7/6).O suicídio do engenheiro de 28 anos foi consequência de problemasem decorrência do assédio de seudireto, segundo decidiu em 2019 o órgão regional do Ministério do Trabalho.A Toyota concluiu um acordocom a família em abril, afirmou um porta-voz do grupo, que não divulgou o valor dapaga.O jovem trabalhava para o grupo há um ano e meio quando se. Seu chefe teria lhe dito que "ele seria melhor morto", de acordo com a mídiaA pessoafoi "sancionada", disse a Toyota, sem especificar as sanções.O presidente-executivo do grupo, Akio Toyoda, visitoua família para se desculpar e explicar as medidas tomadas para evitar situações semelhantes, disse à AFP Yoshihide Tachino, advogado dos pais da vítima."Continuamos a sentir em nossos corações a dor do que aconteceu com nosso filho", afirmou a família em um comunicado.A Toyota ofereceu suas "condolências" pela "trágica" morte doe disse "orar pelode sua alma", de acordo com um comunicado do grupo divulgado hoje.O reconhecimento do assédio pela Toyota, uma das principais empresas, é "simbólico", disse Tachino, para quem isso poderia melhorar asde trabalho no Japão, que tem a maior taxa deentre os países do G7.