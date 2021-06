Um dirigente do movimento islamita palestino Hamas ameaçou nesta segunda-feira (7) Israel com uma nova escalada de violência após uma convocação para uma polêmica passeata da extrema-direita israelense em Jerusalém Oriental.



"Advertimos a ocupação contra a possibilidade de que a marcha de colonos se aproxime de Jerusalém (Oriental) e da Esplanada das Mesquitas", declarou em um discurso Khalil Al Haya, dirigente do Hamas, que governa a Faixa de Gaza.



"Esperamos que a jornada de quinta-feira não se transforme em um novo 10 de maio", completou, em referência ao início da escalada de violência entre Hamas e Israel, que levou a um conflito armado de 11 dias.