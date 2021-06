BIS/Carstens: BCs precisam dedicar instrumentos para combate a mudança climática

O diretor-executivo do Banco de Compensações Internacionais (BIS), Agustín Carstens, afirmou nesta sexta-feira, 4, os bancos centrais precisam analisar como o aquecimento global afeta a inflação. "BCs devem ter foco na estabilidade do sistema de preços em meio a fatores ambientais. Precisamos dedicar todos os instrumentos que temos para combater mudança climática", disse.



Ele também ressaltou que as finanças em todo o mundo são "essenciais para o avanço econômico e precisa considerar mudanças climáticas." Ela fez os comentários em conferencia promovida pelo BIS sobre cooperação das finanças globais para combater problemas ecológicos.



Carstens afirmou que a pandemia do coronavírus "foi um grande alarme para mobilização contra choques que podem ocorrer, como mudanças climáticas." Ele fez os comentários em conferência realizada pelo BIS sobre cooperação das finanças globais para combater problemas ecológicos.