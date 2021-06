Seis adolescentes morrem em incêndio de centro penitenciário do Egito

Seis adolescentes morreram e 19 ficaram feridas no incêndio de um centro penitenciário para mulheres jovens do Cairo, informaram dois responsáveis nesta sexta-feira (4) à AFP.



"Um incêndio foi declarado na quinta-feira à noite em um estabelecimento penitenciário para menores do bairro de Al Marg [no leste da capital], seis morreram e 19 ficaram feridas", declarou um responsável de segurança, que pediu o anonimato.



Agentes de proteção civil foram enviados ao centro e conseguiram controlar o fogo, que aparentemente só afetou uma ala do edifício, segundo o jornal Masrawy.



O diretor do estabelecimento, que conta com cerca de 200 internas de entre 14 e 17 anos, foi detido imediatamente, segundo o responsável de segurança.



O Ministério Público abriu uma investigação e começou a interrogar testemunhas e feridos, declarou uma fonte judicial.



Muitas das infraestruturas do Egito são antigas e geralmente estão em más condições, o que torna os incêndios frequentes.



Em março, ao menos 20 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica têxtil no leste do Cairo. Em dezembro de 2020, sete pacientes perderam a vida no incêndio de um hospital do norte da capital.