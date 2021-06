Egito envia material e equipes técnicas para 'reconstrução' de Gaza

O Egito enviou, nesta sexta-feira (4), um comboio de máquinas de construção e equipes técnicas para "preparar o terreno para a reconstrução" da Faixa de Gaza, após o último conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, segundo um comunicado oficial.



"Seguindo as diretivas do presidente Abdel Fattah al Sissi, máquinas de construção e equipes técnicas atravessaram hoje [sexta] o posto fronteiriço de Rafah para Gaza", diz o comunicado.



Imagens divulgadas pelas autoridades mostram dezenas de guindastes e caminhões com a bandeira egípcia ao longo da fronteira.



Elas servirão para "retirar os escombros" dos prédios destruídos e danificados, e "preparar o terreno para a reconstrução", acrescenta.



Em 20 de maio, o presidente egípcio prometeu uma ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução de Gaza, onde vivem dois milhões de palestinos submetidos a um bloqueio israelense há 15 anos.



Sissi também voltou a abrir a passagem de Rafah, única abertura ao mundo da Faixa de Gaza que não é controlada por Israel, para enviar ajuda humanitária e permitir que os habitantes de Gaza feridos sejam tratados no Egito.