Planeta está queimando e BCs precisam agir contra aquecimento global, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, comentou que "o planeta está queimando" e que os BCs precisam agir contra o aquecimento mundial. "Mudança climática afeta ativos financeiros e política monetária", destacou, durante conferencia promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), sobre cooperação das finanças globais para combater problemas ecológicos.



Segundo ela, o BCE está adotando várias medidas para atacar esta questão e ressaltou que é preciso avançar suas ações sobre o tema.



"Mudança climática deve ser considerada de forma ampla pelo BCE, como em supervisão e programa de afrouxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês)", destacou Lagarde. "Cenário econômico de três anos para avaliar inflação pode considerar fatores ambientais. Pode ser feito", disse ela.



No mesmo evento, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira que o papel de bancos centrais no combate ao aquecimento global varia de acordo com seus respectivos mandatos. "Mudança climática está no nosso mandato em questões de supervisão e estabilidade financeira, mas hoje não é considerada de forma direta para ações do Fed", explicou.



De acordo com Powell, os dirigentes do Fed não são "formuladores de políticas para combater mudança climática, pois compete a autoridades eleitas".



Entretanto, ele apontou que "todos os BCs, inclusive o Fed, estão construindo capital humano para analisar riscos ambientais em suas economias".