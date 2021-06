Japão doa mais de 1 milhão de doses de vacina anticovid a Taiwan

O Japão anunciou, nesta sexta-feira (4), que vai doar 1,24 milhão de doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19 para Taiwan, que acusa a China de dificultar os esforços para obter imunizantes.



"Recebemos pedidos de vários países e regiões para fornecer vacinas", declarou o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi.



"Concluímos os preparativos para atender ao pedido de Taiwan. Enviaremos a eles 1,24 milhão de doses da vacina AstraZeneca produzidas no Japão gratuitamente", acrescentou, apontando que as doses chegarão a Taiwan ainda nesta sexta-feira.



Taiwan, que está passando por um aumento acentuado nos casos de covid-19, expressou sua gratidão, enfatizando que os dois vizinhos "compartilham os valores universais de liberdade e democracia".



Por muito tempo elogiado como um modelo de boa gestão da pandemia, registrando apenas algumas centenas de casos e menos de 10 mortes relacionadas ao coronavírus, Taiwan viu seu número de casos aumentar nas últimas semanas.



O balanço mais recente é de cerca de 10.000 contaminações e 166 mortes, depois de uma propagação do vírus por pilotos de avião.



A ilha, que tem 23,5 milhões de habitantes, recebeu até agora apenas 726.600 doses da vacina AstraZeneca e 150.000 doses da vacina Moderna.



Ela se beneficia do mecanismo Covax, criado para garantir a distribuição equitativa das vacinas, especialmente nos países de baixa renda.



A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, no poder desde 2016 e membro de um partido que defende a independência de Taiwan da China, acusou Pequim de obstruir a obtenção de doses da vacina Pfizer/ BioNTech da Alemanha.



Questionado, nesta sexta-feira, sobre a doação japonesa, um porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse esperar que Tóquio e Taipei "tenham como motivação salvar vidas e não se envolver num teatro político".



Ele também denunciou a atitude das autoridades taiwanesas, "que obstruíram por todos os meios possíveis a entrega de vacinas da China continental e afirmaram erroneamente que havíamos bloqueado o fornecimento de vacinas" à ilha.



"Para satisfazer seus interesses políticos, as autoridades (taiwanesas) continuam a travar uma manipulação política", disse Wang durante uma coletiva de imprensa.



O Japão, há muito criticado pela lentidão de sua campanha de vacinação desde o seu lançamento em fevereiro, acelerou recentemente a inoculação de sua população, embora apenas 3% de seus 125 milhões de habitantes tenham recebido até agora duas doses da vacina.



Tóquio aprovou, há duas semanas, as vacinas anticovid-19 da Moderna e da AstraZeneca, mas esta última não deve ser usada imediatamente devido a casos raros, mas graves, de trombose (coágulos sanguíneos) observados em outros países.



