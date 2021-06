Virgin Galactic enviará ao espaço pesquisadora popular no TikTok

A empresa de turismo espacial Virgin Galactic anunciou nesta quinta-feira que a pesquisadora Kellie Gerardi, 32, que faz sucesso na rede social TikTok, será enviada ao espaço para realizar estudos por alguns minutos na ausência de gravidade.



Com mais de 400 mil seguidores no aplicativo chinês de vídeos curtos, Kellie é autora de um livro que busca popularizar a ideia de um espaço acessível para todos.



O auge da indústria espacial comercial "muda por completo a situação, é um ponto de inflexão na possibilidade de os pesquisadores realizarem estudos na ausência de gravidade", disse à AFP a pesquisadora, que trabalha no Instituto Internacional de Ciências Aeronáuticas estudando os efeitos do espaço sobre o corpo humano.



O primeiro experimento de Kellie em órbita consistirá em colocar sensores debaixo de sua roupa para colher dados biométricos. O dispositivo foi testado a bordo da Estação Espacial Internacional, mas nunca durante as fases de decolagem e aterrissagem. O segundo teste terá como objetivo estudar o comportamento dos líquidos no espaço.



Dessa forma, a Virgin Galactic reafirma sua ambição de voar para o espaço mais além de levar clientes endinheirados, que podem pagar mais de US$ 200 mil pelo prazer de fazer uma viagem diferente. O objetivo é transportar cientistas que desejarem avançar em suas pesquisas nessa área.



A nave Virgin Galactic ainda está em fase de testes, mas a empresa, que não divulgou a data do voo, promete iniciar as operações comerciais regulares no começo de 2022. Questionada se não ficará no espaço por um período muito curto, de alguns minutos, Kellie foi contundente: "É um sonho."



Até agora, a pesquisadora pôde apenas embarcar em voos parabólicos, que lhe proporcionaram alguns segundos de microgravidade. Esses voos são realizados em aeronaves convencionais, que se inclinam fortemente em direção ao céu e logo mudam de sentido, apontando o nariz para o solo.