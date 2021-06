United Airlines quer voar com aviões supersônicos

A companhia aérea United Airlines anunciou nesta quinta-feira planos de comprar da start-up Boom Supersonic 15 aviões supersônicos, e renovou a perspectiva de viagens rápidas, após o encerramento das operações do Concorde, em 2003.



Se o aparelho, batizado de Overture, atender a todas as normas, poderá transportar passageiros a partir de 2029 com o dobro da velocidade dos aviões comerciais mais rápidos.



Segundo Jon Ostrower, editor da publicação especializada "Air Current", o anúncio representa uma mudança de tendência na indústria. "Na última vez em que a United encomendou um avião supersônico, o homem ainda não havia pisado na Lua", tuitou. "A United vai na contramão da tendência das companhias aéreas mais consistente dos últimos 50 anos: o desejo de voar mais barato, e não de forma mais rápida."



Segundo a Boom Supersonic, o Overture sera apresentado em 2025, voará pela primeira vez em 2026 e começará a transportar passageiros em 2029. Ele funcionará 100% a base de combustível sustentável para aviões (sustainable aviation fuel, SAF).



Nenhuma das empresas divulgou os detalhes financeiros do acordo. Além do custo de desenvolvimento do aparelho, a fabricante terá que superar outros obstáculos, como as reticências envolvendo os problemas sonoros ligados aos aviões que cruzam a barreira do som.



