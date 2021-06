Alarme falso de explosivo a bordo de avião que ia para a França

A suposta presença de um artefato explosivo a bordo de um avião procedente do Chade mobilizou, nesta quinta-feira (3), as autoridades francesas, que isolaram a aeronave assim que pousou em Paris, até que as investigações mostraram que foi um alarme falso.



"Não há nenhum artefato explosivo" a bordo do avião da Air France, que foi isolado ao chegar no aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle, informou o ministro do Interior, Gérald Darmanin.



Segundo uma fonte do aeroporto, durante o voo um homem conseguiu se conectar com a frequência de rádio dos pilotos e emitiu uma ameaça de bomba.



"O comandante recebeu uma ligação que o informou de uma bomba a bordo, e que lhe disse que tinha que pousar na Argélia", explicou à AFP um fonte próxima ao caso.



"O piloto informou à companhia e o avião foi escoltado por um avião caça Rafale até Roissy", acrescentou a fonte.



Ao chegar em Paris, o avião foi levado para uma área especial do aeroporto. Um total de 52 passageiros desembarcaram e suas identidades foram inspecionadas, explicou o ministério.



O incidente provocou a convocação de uma célular interministerial de crise, informou o ministério do Interior.



O GIGN, uma unidade de elite da polícia francesa, foi mobilizado durante o incidente.