Espiões russos e bielorrussos reforçarão cooperação contra Ocidente

Os serviços de inteligência russos e bielorrussos anunciaram nesta quinta-feira (3) que aumentarão sua cooperação contra "a agressividade" dos Estados Unidos e dos países europeus, um novo sinal de aproximação no contexto de uma maior repressão da oposição em Belarus.



O chefe da inteligência externa da Rússia (SVR), Serguéi Naryshkin, e o de serviços de segurança bielorrussos (KGB), Iván Tertel, disseram "que chegaram a um acordo para desenvolver um trabalho comum de resistência às ações destrutivas do Ocidente".



Segundo eles, os governos ocidentais se esforçam para "desestabilizar a situação política e socioeconômica" em ambos os países, segundo um comunicado divulgado pelo SVR, após uma reunião em Vítebsk, Belarus.



O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que enfrentou manifestações sem precedentes contra sua reeleição no verão passado, lidera desde então uma ampla repressão dos protestos e acusa o Ocidente de ter orquestado as manifestações.



A União Europeia e os Estados Unidos adotaram uma série de sanções dirigidas principalmente a altos responsáveis do regime, como resposta às prisões em massa.



Lukashenko se aproximou da Rússia, seu vizinho e principal parceiro, a quem antes acusava de querer subjugar seu país.



Belarus depende cada vez mais da Rússia, e essa dependência poderia aumentar se a União Europeia concretizar sua ameaça de sanções econômicas contra setores-chave da economia bielorrussa.