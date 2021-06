Quatro mortos em ataque a microônibus em Cabul, o terceiro em dois dias

Ao menos quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um atentado explosivo nesta quinta-feira (3) contra um microônibus em um bairro xiita de Cabul, após outros dois ataques realizados nesta semana e reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI).



O ataque ocorreu na estrada principal de um bairro do oeste da capital afegã, disse Ferdaws Faramarz, porta-voz da polícia, à AFP.



Até o momento, o ataque não foi reivindicado.



Os dois atentados anteriores, na terça-feira à noite, também no oeste de Cabul, onde reside a minoria xiita hazara, causaram no total ao menos 10 mortes e uma dúzia de feridos.



No momento em que as forças americanas aceleram sua retirada do Afeganistão, o número de atentados contra civis em Cabul diminuiu consideravelmente.



Segundo um relatório das Nações Unidas de 1º de junho, o EI contaria ainda com entre 1.500 e 2.200 combatentes, que em sua maioria não são afegãos, principalmente no leste e nordeste do Afeganistão, e ao menos outros 500 no norte, perto da grande cidade de Mazar-e-Sharif.



Os talibã, cujas negociações com o governo em Doha estão estagnadas, multiplicam as ofensivas militares na província.