EUA preparam anúncio do plano de distribuição de vacinas para o mundo

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta quarta-feira (2) que seu governo poderá anunciar amanhã o plano de distribuição das 80 milhões de vacinas contra a covid-19 que irá compartilhar com os países mais afetados pela pandemia.



"Em alguns dias, talvez amanhã, o presidente anunciará com detalhes o plano que consolidou para distribuir 80 milhões de vacinas ao redor do mundo", indicou Blinken ao final de uma visita de dois dias à Costa Rica.



"Faremos tudo em coordenação com o [mecanismo da OMS] Covax, com base na ciência e nas necessidades dos países, sem nenhuma consideração política", assinalou o chefe da diplomacia norte-americana. O anúncio foi feito durante uma reunião na embaixada dos Estados Unidos na Costa Rica, país que visitou para dialogar com diversos representantes da região sobre questões de migração, democracia e direitos humanos.



Blinken já havia levantado o tema ontem, embora tenha informado que o anúncio seria feito em até duas semanas."Aguardamos ansiosamente a distribuição e esperamos ser contemplados nesse plano, que será de grande benefício para os países mais afetados", disse o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado.



A Costa Rica registrou a sexta maior taxa de contágios por 100 mil habitantes do mundo nos últimos 14 dias, com 596 casos, segundo dados da AFP.