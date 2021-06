Ex-promotor especial Robert Mueller dará curso nos EUA sobre investigação russa

O ex-promotor especial americano Robert Mueller prepara um curso sobre a delicada "investigação russa" que supervisionou por quase dois anos para analisar um possível conluio entre a Rússia e o candidato que se tornou presidente, Donald Trump, durante a campanha de 2016.



No próximo outono local, Mueller conduzirá os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia (UVA) pelas reviravoltas da investigação, que ganhou as manchetes, informou a instituição nesta quarta-feira. "Irá ministrar pessoalmente pelo menos um dos seis cursos do módulo 'O Relatório Mueller e o Papel do Promotor Especial'".



"Tive a sorte de estudar na Faculdade de Direito da UVA depois do Corpo de Marines, e agora tenho a sorte de retornar", disse Mueller, 76, nomeado promotor especial em 2017, tornando-se responsável pela investigação que permeou o começo do mandato do presidente republicano que passou o cargo este ano para o democrata Joe Biden.



Ao longo das investigações, Mueller permaneceu reservado. Congressistas americanos lutaram sem sucesso para extrair algumas palavras dele durante uma audiência amplamente acompanhada pela imprensa. Discreto, Mueller supervisionou sua investigação em sigilo. Em abril de 2019, entregou suas conclusões em um documento de mais de 400 páginas, sem dizer uma palavra.



No relatório, Mueller descreveu os esforços russos para ajudar Trump a vencer em 2016, mas assinalou que não havia obtido provas específicas de um complô entre Moscou e a equipe de campanha do ex-presidente. Também detalhou uma série de pressões preocupantes exercidas pelo então chefe da Casa Branca sobre sua investigação, e sustentou que não pôde afastá-lo da suspeita de obstrução da Justiça.



Em uma tentativa de fazer com que ele fosse mais longe, os democratas o convocaram ao Congresso meses depois, para uma audiência que os deixou insatisfeitos.