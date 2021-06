Alérgico a frutos do mar? Não coma cigarras, alertam as autoridades dos EUA

Diversas receitas com cigarras têm surgido nos Estados Unidos atualmente, em um momento em que milhões desses insetos estão emergindo após passar 17 anos enterrados, mas autoridades de saúde alertaram os curiosos para pensar duas vezes antes de experimentá-los.



"Sim! Temos que dizer! Não coma cigarras se você é alérgico a frutos do mar, pois esses insetos compartilham uma relação com camarões e lagostas", observou a Food and Drug Administration (FDA) em um tuíte.



Bilhões de ninfas de cigarras que se alimentam desde 2004 de raízes de árvores começaram a surgir nas últimas semanas para completar seu ciclo de vida, incentivadas pela primavera boreal.



O fenômeno das cigarras periódicas inclui o barulho ensurdecedor que os machos fazem para atrair as fêmeas.



Em cerca de quinze estados no leste dos Estados Unidos, incluindo Maryland, Pensilvânia, Virgínia, Indiana e Tennessee, mas especialmente na área metropolitana da capital federal, esses insetos com asas translúcidas e olhos vermelhos estão por toda parte.



Sua chegada, em um ciclo regular a cada 17 anos, foi atrasada este ano devido às recentes baixas temperaturas e fortes chuvas em algumas áreas.



Mas o frenesi pelas cigarras não diminuiu, especialmente entre pássaros famintos, cães e um ou outro ser humano.



Bun Lai, chef e defensor do movimento de alimentação saudável e sustentável, foi convidado para uma caça aos insetos em um parque de Washington, seguida por uma degustação de seu sushi de cigarra frito.



"Caça às cigarras e comida ao ar livre de graça", anunciou Bun no Twitter. "Traga ingredientes para cozinhar e junte-se a mim para ser criativo ou apenas comer!".



