Espanha libera funcionamento de boates até as 3h em regiões autorizadas

A Espanha irá autorizar as casas noturnas localizadas em regiões com baixa incidência de Covid-19 a funcionar até as 3h, anunciou nesta quarta-feira a ministra da Saúde, Carolina Darias.



As boates pararam de funcionar na Espanha em agosto de 2020, antes da nova onda da pandemia. O estado de emergência foi levantado no país em novembro, e os governos regionais anunciaram diferentes políticas de tolerância em relação à vida noturna.



As regiões que registraram menos de 50 casos de Covid a cada 100 mil pessoas nos últimos 14 dias poderão abrir suas casas noturnas até as 3h, informou a ministra. "Vamos retornar aos poucos à normalidade. Temos que ser capazes de aprender com as lições", declarou, após se reunir em Pamplona com os conselheiros de Saúde das comunidades autônomas.



Carolina anunciou que cerca de 20% da população espanhola foi totalmente vacinada, e o objetivo do governo é chegar a 70% até o fim do verão local. O índice de infectados caiu para 118,5 casos a cada 100.000 habitantes, quase a metade do registrado no fim de abril.



Apenas as Ilhas Baleares (que incluem Ibiza), a região litorânea de Valencia e a cidade de Ceuta registram menos de 50 infectados a cada 100 mil pessoas, critério para a reabertura das boates.