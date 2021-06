Alemanha suspende chegada de voos russos em represália às restrições de Moscou

A Alemanha suspendeu a chegada de voos de companhias aéreas russas como represália depois que Moscou negou permissões de voo à companhia Lufthansa, informou o ministério de Transportes nesta quarta-feira (2).



"Como medida de reciprocidade, a Autoridade federal de aviação não dará permissões de voo às companhias aéreas russas enquanto as autorizações continuarem pendentes do lado russo", explicou o comunicado.



Por causa da política de Moscou, dois voos da Lufthansa tiveram que ser cancelados, explicou o ministério no comunicado.



Questionada pela AFP, a Lufthansa disse que espera que "os outros voos com passageiros em direção à Rússia previstos para junho sejam rapidamente autorizados".



Na semana passada, dois voos da Air France e um da companhia austríaca Austrian Airlines, filial da Lufthansa, foram anulados devido à falta de sinal verde da Rússia, que se negou a acordar uma nova rota aérea solicitada pelas companhias para evitar o espaço aéreo bielorrusso.