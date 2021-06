Refugiados de acampamentos de ilhas gregas receberão vacina anticovid

A campanha de vacinação contra a covid-19 vai começar na quinta-feira (3) nos acampamentos de migrantes das ilhas gregas de Lesbos, Samos e Quíos, anunciou nesta quarta-feira (2) o secretário-geral de Asilo, Manos Logothetis.



"A vacinação, que será feita com a Johnson & Johnson, acontecerá todas as quintas e sextas-feiras nas ilhas do norte do mar Egeu, com profissionais especialmente enviados de Atenas", informou o responsável do ministério de migrações grego, em uma entrevista à agência grega de notícias ANA.



"Mas no momento só 15% dos solicitantes de asilo mostrou interesse em se vacinar", acrescentou.



"Se estimamos que 30% da população tem menos de 18 anos, e que 30% já esteve doente, o caminho para a imunidade dos solicitantes de asilo vacinando todos os que precisam é curto e nós conseguiremos", afirmou Manos Logothetis.



As instalações das ilhas do norte do mar Egeu abrigam cerca de 9.400 pessoas, segundo a Agência da ONU para os Refugiados.



As condições de vida e a falta de higiene nessas estruturas onde os exilados têm que permanecer enquanto seu pedido de asilo é examinado continuam sendo criticadas pelos defensores dos direitos humanos.



Durante a pandemia de covid-19, as ONGs denunciaram principalmente a restrição de circulação e o confinamento dos migrantes.