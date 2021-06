Wall Street fecha com resultados divergentes

A Bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes nesta terça-feira, após o feriado de ontem nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones subiu modestos 0,13%, a 34,575,31 pontos, e o tecnológico Nasdaq caiu 0,09%, a 13.736,48 unidades. Já o índice ampliado S&P; 500 cedeu 0,05%, a 4.202,04 pontos.



"Dados econômicos mundiais sólidos, aliados a uma atividade manufatureira robusta no país, mantiveram o otimismo sobre a reativação e impulsionaram o setor de energia", destacaram os analistas da Schwab. O impulso, no entanto, deu-se em detrimento do setor tecnológico, que perdeu um pouco de força devido ao aumento do rendimento dos títulos do Tesouro para 10 anos, apontou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



Para amanhã, é esperado o relatório do Fed sobre a conjuntura, conhecido como Livro Bege.



