Governo Biden suspenderá concessões de petróleo e gás em refúgio do Alasca

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspenderá concessões para exploração de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, no Alasca, segundo fontes ligadas ao assunto. Trata-se da mais recente medida para interromper um eventual primeiro programa de exploração de petróleo na área de 19 milhões de acres. O Departamento do Interior, que monitora o programa e o local, começará uma análise mais profunda dos impactos ambientais desse tipo de exploração na área, disseram as fontes.



Em sua primeira semana no posto, Biden determinou uma revisão por "supostas deficiências legais" no programa original de concessões. A Casa Branca não quis comentar o assunto.