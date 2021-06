Exército israelense destrói posto de observação sírio no Golã

O exército israelense destruiu nesta terça-feira (1º) um posto de observação do exército sírio nas Colinas de Golã ocupado por Israel, disse um porta-voz militar israelense.



O exército "destruiu um posto avançado de observação do exército sírio instalado em uma área israelense [...] nas Colinas de Golã", disse Avichay Adraee no Twitter, referindo-se ao lado israelense da fronteira de fato na parte ocupada do Golã sírio e anexada por Israel.



Além disso, acrescentou que as tropas israelenses atacaram e destruíram o posto, naquela que foi a terceira operação desse tipo em um ano e especificou que o exército "não toleraria qualquer tentativa de violação da soberania" de Israel.



Nenhuma vítima foi relatada.



Desde o início da guerra na vizinha Síria em 2011, Israel realizou centenas de bombardeios em território sírio, contra posições do regime de Bashar al-Assad e das forças iranianas e do movimento xiita libanês Hezbollah, grandes aliados do governo sírio.