O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou o local de um massacre de afro-americanos em Tulsa, Oklahoma, nesta terça-feira (1), para "ajudar a romper o silêncio" que há muito pairava sobre um dos piores episódios de violência racista da história do país.



"Os eventos de que estamos falando ocorreram 100 anos atrás, mas sou o primeiro presidente em 100 anos a vir a Tulsa", insistiu o presidente, que disse querer "divulgar a verdade". "Eu vim aqui para ajudar a romper o silêncio. Porque no silêncio, as feridas se aprofundam."



O presidente democrata também afirmou que o voto da população negra "está sob ataque".