Líder da ultradireita da Áustria se demite devido a conflito interno

O presidente do partido de extrema direita austríaco FPÖ, Norbert Hofer, apresentou nesta terça-feira (1º) sua demissão após três meses de uma disputa de influência com o ex-ministro do Interior Herbert Kickl, representante do braço radical da formação.



"Minha trajetória à frente do FPÖ termina hoje", informou o ex-candidato às presidenciais de 2016 em um comunicado.



"Tem sido muito difícil reconstruir o partido após o repentino fim" da participação do Partido Austríaco da Liberdade (FPÖ) no governo em 2019, apesar de que "conseguimos estabilizá-lo por volta de 20% nas pesquisas", acrescentou.



Hofer substituiu Heinz-Christian Strache à frente do partido em setembro de 2019. Strache teve que deixar suas funções após a difusão de um vídeo gravado com câmera escondida no qual aparecia negociando com uma mulher em troca de financiamento para seu partido.



O caso, conhecido como Ibizagate, provocou a queda da coalizão formada pela direita e pela ultradireita e o FPÖ voltou à oposição.



Nos últimos meses, a legitimidade de Norbert Hofer (50 anos) tinha sido questionada por Herbert Kickl, partidário de uma linha conspiracionista no âmbito da pandemia de covid-19 e que aspira a representar a extrema direita nas próximas eleições legislativas em 2024.



Hofer informou que pretende permanecer no cargo de vice-presidente do Parlamento e que ainda não sabe se se apresentará nas próximas eleições presidenciais.