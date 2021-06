O incêndio em um cargueiro que afunda há 13 dias na costa do Sri Lanka foi controlado nesta terça-feira graças a uma operação internacional, informou a Marinha do país.



Especialistas da empresa dinamarquesa de resgate marítimo SMIT subiram a bordo do "MV X-Press Pearl" e informaram sobre o alto nível de água na sala de máquinas, afirmou à AFP o porta-voz da Marinha do Sri Lanka, Indika de Silva.



O navio, que tem bandeira de Singapura, transportava 25 toneladas de ácido nítrico, plásticos, soda cáustica, lubrificantes e outros produtos químicos e estava a ponto de entrar no porto de Colombo no momento das chamas.