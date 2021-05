Ex-presidente Gbagbo voltará à Costa de Marfim em 17 de junho (líder do partido)

Após dez anos fora, o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, retornará ao seu país em 17 de junho, anunciou um membro do seu partido, Assoa Adou, em Abidjan nesta segunda-feira (31).



"Eu anuncio a vocês que o retorno do presidente Laurent Gbagbo à Costa do Marfim está programado para 17 de junho", afirmou Adou, secretário-geral da Frente Popular da Costa do Marfim do ex-chefe de estado.



O anúncio ocorre dois meses depois que o Tribunal Penal Internacional (TPI) confirmou a absolvição do ex-presidente das acusações de crimes contra a humanidade em 2010 e 2011 na Costa do Marfim.



A violência registrada na época foi produzida por sua recusa em reconhecer a vitória nas eleições presidenciais de seu adversário, Alassane Ouattara, que causou 3.000 mortes.