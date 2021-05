Israel e Emirados assinam acordo fiscal para promover investimentos

Israel e Emirados Árabes assinaram nesta segunda-feira um acordo fiscal que busca promover os investimentos, anunciou o ministro israelense das Finanças, quase nove meses após os dois países terem normalizado suas relações.



O pacto, que busca evitar a dupla tributação, permitirá em particular o desenvolvimento de "vínculos econômicos entre ambos os países", declarou o ministro Yisrael Katz no Twitter, chamando o documento de "histórico". "Irá garantir a segurança e as condições favoráveis necessárias para as atividades comerciais", acrescentou.



Além de disposições sobre o compartilhamento de informações, a não discriminação e a prevenção de abusos, o tratado prevê a redução das alíquotas para os investidores, informou o Ministério das Finanças israelense. O parlamento e o governo de Israel devem ratificar o acordo, cuja entrada em vigor está prevista para 1º de janeiro de 2022.



Israel e os Emirados Árabes assinaram em setembro acordos de normalização mediados pelos Estados Unidos. Logo depois, firmaram acordos comerciais.



Os Emirados se tornaram o terceiro Estado árabe a estabelecer relações com Israel, depois do Egito em 1979 e da Jordânia em 1994. Barein, Marrocos e Sudão fecharam em seguida acordos semelhantes, promovidos pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump.



Os líderes palestinos na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza chamaram esses acordos de traição aos países árabes.



alv / mib / mdz / tjc / eg/ lb



