Macron elogia chanceler alemã, que está perto do fim de seu mandato

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou o "compromisso", "paciência" e "capacidade de escuta" de Angela Merkel durante o último conselho de ministros franco-alemão, antes de a chanceler alemã deixar o cargo após 16 anos no poder.



"Este 22º [conselho de ministros] não é nada comparável aos anteriores porque para você é o último, senhora chanceler", declarou o presidente francês durante uma coletiva de imprensa conjunta, via videoconferência.



"Estamos longe de nos despedirmos e nos veremos múltiplas vezes nos próximos meses", mas "este último conselho permite-me dizer tudo o que esta relação franco-alemã se deve ao seu compromisso, à sua vontade, à sua paciência conosco às vezes e suas habilidades de escuta. Então, infinitos agradecimentos por isso", acrescentou ele, se dirigindo à Merkel.



Após 16 anos no poder, Angela Merkel se aposentará após as eleições de 26 de setembro. Até lá, ela se encontrará com Macron em eventos como as cúpulas do G7 e da Otan, em junho, e em reuniões europeias.



"É sempre enriquecedor quando conseguimos chegar a uma solução comum porque cada um tem seu próprio ponto de vista", destacou o chefe do governo alemão.



"É por isso que essa cooperação me traz alegria e em breve faremos um balanço", acrescentou.