Turquia autoriza restaurantes e cafés a receberem clientes

Restaurantes e cafés na Turquia, que desde meados de abril só podiam oferecer comida para viagem devido a restrições anticovid, poderão receber os clientes novamente a partir de terça-feira, anunciou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan nesta segunda-feira (31).



Os estabelecimentos vão poder receber clientes entre as 07h00 e as 21h00, enquanto a venda para retirada segue até à meia-noite, de acordo com a decisão.



A Turquia decretou um bloqueio entre 29 de abril e 17 de maio para impedir a disseminação do coronavírus após uma explosão de infecções.



As restrições foram relaxadas, mas restaurantes e cafés permaneceram fechados. O toque de recolher que vigorou durante todo o fim de semana agora será limitado aos domingos.



A Turquia registrou cerca de 6.500 novos casos de covid-19 e mais 122 mortes nesta segunda-feira, após ter atingido picos de mais de 60.000 infecções diárias no início de abril.