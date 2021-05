O QUE DUROU MAIS

Benjamin Netanyahu: a manobra inesperada para pôr fim ao mandato de 12 anos do primeiro-ministro de Israel Líder de partido ultranacionalista anunciou que está disposto a se reunir com líder de partido de centro que ficou em segundo lugar nas eleições e tem até esta quarta (2/6) para formar um governo e tirar Netanyahu do poder.