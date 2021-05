Ataques deixam pelo menos 50 mortos no nordeste da RDC

Ao menos 50 pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira (31), em um ataque a duas aldeias no nordeste da República Democrática do Congo - anunciaram especialistas.



"O balanço dos ataques da noite passada subiu para pelo menos 50 civis mortos: 28 em Boga e 22 em Ituri", afirmou o Barômetro de Segurança de Kivu (KST).



O balanço anterior citava 39 mortes



Em Boga, dois funcionários locais ouvidos pela AFP relataram 36 mortes, mas este número não foi confirmado por fontes independentes.



Os agressores atacaram um local de deslocados internos em Rubingo, perto do centro de Boga, disseram as fontes, acrescentando que os corpos ainda estavam sendo contados.



Um líder da sociedade civil local atribuiu os assassinatos aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF), um dos grupos armados que atuam nesta região, há quase 25 anos devastada pela violência. A área também sofre com a rivalidades entre grupos étnicos locais.