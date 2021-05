Previsões de crescimento da OCDE para 2021 e 2022

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e elevou suas previsões de crescimento mundial para 2021 (5,8%) e 2022 (4,4%), ao mesmo tempo que advertiu que a economia pode enfrentar "ventos contrários".



A seguir um resumo com as principais previsões para 2021 e 2022. Entre parênteses, a diferença em pontos percentuais na comparação com as estimativas publicadas pela OCDE em março.



Previsões para 2021Previsões para 2022



Mundo5,8% (+0,2)4,4% (+0,4)



Zona euro4,3% (+0,4)4,4% (+0,6)



Alemanha3,3% (+0,3)4,4% (+0,7)



França5,8% (-0,1)4,0% (+0,2)



Itália4,5% (+0,4)4,4% (+0,4)



Reino Unido7,2% (+2,1)5,5% (+0,8)



Estados Unidos6,9% (+0,4)3,6% (-0,4)



China8,5% (+0,7)5,8% (+0,9)



Japão2,6% (-0,1)2,0% (+0,2)



Índia9,9% (-2,7)8,2% (+2,8)



Brasil3,7% (=)2,5% (-0,2)



Rússia3,5% (+0,8)2,8% (+0,2)