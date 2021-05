Procuradora-geral do TPI faz primeira visita a Darfur, no Sudão

A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, iniciou neste domingo (30) sua primeira visita a Darfur, uma região do Sudão devastada por duas décadas de guerra civil e que é objeto de uma investigação internacional, reportou a agência oficial Suna.



Após ter feito uma primeira visita ao Sudão em outubro de 2020, Bensouda é a primeira chefe do TPI a viajar para esta região assolada pelo conflito.



Para a magistrada, citada pela Suna, visitar Darfur é "um sonho que virou realidade".



O conflito na região começou em 2003, quando membros de minorias étnicas tomaram as armas contra o regime de Cartum, dominado pela maioria árabe. Segundo a ONU, 300.000 pessoas morreram e 2,5 milhões ficaram deslocadas.



Fatou Bensouda chegou neste domingo a El-Fasher, capital do estado de Darfur do Norte, após se reunir com Minni Minnawi, governador de Darfur e chefe de um antigo grupo rebelde - o Exército de Libertação do Sudão - na véspera em Cartum.



"Aplaudo a resiliência e a coragem do povo de Darfur", declarou a magistrada em um tuíte do TPI, qualificando o encontro como "produtivo".



Segundo a Suna, a encarregada visitou os campos de deslocados, onde se reuniu com representantes das vítimas do conflito.



Em 2009, o TPI emitiu uma ordem de prisão internacional contra o ex-presidente Omar al Bashir, que dirigiu o Sudão com mão-de-ferro durante três décadas, até ser destituído em abril de 2019. O Tribunal o acusa de genocídio.



Declarado culpado de corrupção em dezembro de 2019, al Bashir, de 76 anos, está detido em Cartum.



Além de Al Bashir, outros dois suspeitos, o ex-governador do estado do Kordofan do Sul, Ahmed Haroun, e Abdel Rahim Mohamed Hussein, ex-ministro da Defesa, são requisitados pelo TPI pelos mesmos motivos. Os dois estão detidos no Sudão.



Em 2020, o governo sudanês de transição se comprometeu a colaborar com o TPI para levar os acusados à justiça.



Fatou Bensouda deixará suas funções em junho, quando será substituída pelo advogado Karim Khan, especialista em direitos humanos.