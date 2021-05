Líder da direita radical de Israel se une a coalizão anti-Netanyahu

O líder do partido de direita radical israelense Yamina, Naftali Bennett, anunciou neste domingo (30) a intenção de se unir a uma coalizão do opositor Yair Lapid que tenta afastar do poder o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.



"Farei tudo o possível para formar um governo de unidade com meu amigo, Yair Lapid" para acabar com o governo de Netanyahu, o mais longo da história do Estado de Israel, declarou Bennett, após uma reunião de seu partido.



Após as declarações de Bennet, Netanyahu afirmou que uma coalizão da oposição seria um "perigo para a segurança" de Israel.



O Estado hebreu celebrou quatro eleições legislativas em menos de dois anos, nenhuma das quais conseguiu separar Netanyahu de seus adversários, nem resultou em um governo estável.



Após as últimas eleições, em março, o presidente israelense, Reuven Rivlin, deu a Netanyahu, cujo partido Likud (direita) terminou na primeira posição, o mandato de formar um governo.



Mas o premier em fim de mandato não conseguiu reunir os 61 deputados necessários para tal.



O centrista Lapid foi encarregado, então, de formar um governo de unidade que reúna a esquerda, o centro e a direita, em um prazo que vence na próxima quarta-feira, 2 de junho, às 23h59 locais (17h59 de Brasília), caso contrário corre-se o risco de haver uma nova eleição.



"Seriam as quintas eleições ou um governo de união", declarou neste domingo Bennet, que disse não ser "possível" por enquanto formar um governo de direita "sob a autoridade de Netanyahu".



Para formar um "governo de unidade nacional", também chamado "governo da mudança", seria necessário que Lapid reunisse 61 deputados e para isso, além do apoio de Bennett, precisa do de pelo menos um dos dois partidos árabes israelenses do país.