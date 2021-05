Ao menos 25 mortos na Índia por consumo de bebida adulterada

Ao menos 25 pessoas morreram no norte da Índia após o consumo de bebida alcoólica adulterada, informou a polícia neste domingo.



Dez homens foram detidos pela venda da bebida em Uttar Pradesh, estado mais populoso da Índia.



"Até o momento, 25 pessoas morreram e várias estão hospitalizadas", confirmou à AFP Ajab Singh, porta-voz da polícia.



Os meios de comunicação locais informaram que a bebida foi comprada na quinta-feira em uma loja administrada por dois irmão.



Embora ainda não esteja claro como a bebida foi produzida neste caso de Uttar Pradesh, centenas de pessoas morrem todos os anos na Índia por consumir bebidas baratas produzidas em destilarias clandestinas.



Dos 5 bilhões de litros de álcool consumidos por ano no país, quase 40% são destilados ilegalmente, segundo a International Spirits and Wine Association of India.